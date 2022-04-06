تزويد عيادة السل في القامشلي بكميات من الأدوية النوعية

الحسكة-سانا

زودت مديرية الصحة في محافظة الحسكة عيادة السل في المنطقة الصحية بمدينة القامشلي بكميات من الأدوية النوعية لمعالجة المرضى وتقديمها مجاناً للمواطنين المراجعين.

وبين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن الأدوية تتضمن المركب الثنائي والرباعي وغيرها من الأصناف الدوائية التي تستخدم في علاج مرض السل وتوفيرها في العيادة لتغطية حاجتها لمدة تتراوح بين من 3 و6 أشهر بحسب أعداد المراجعين ولا سيما أن هذه الأصناف الدوائية غير متوافرة في الصيدليات المحلية حالياً.

من جهة ثانية بين مدير الصحة أن المديرية وفرت لقاح كوفيد19 “جونسون أند جونسون” في جميع مراكز التلقيح المعتمدة في المحافظة.

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