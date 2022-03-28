فودا سيترك تدريب النمسا عقب الفشل في التأهل لكأس العالم

زوريخ-سانا

قال المدرب فرانكو فودا اليوم إنه سيستقيل من تدريب النمسا عقب الفشل في التأهل لكأس العالم لكرة القدم عقب الهزيمة 2-1 من ويلز الأسبوع الماضي قبل نهائي الملحق.

ونقلت رويترز عن فودا قوله الصحفيين: “أتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم التأهل لكأس العالم لذا تنتهى مهمتي كمدرب للمنتخب عقب مباراة اسكتلندا”.

وسيقود فودا الذي تولى تدريب النمسا في 2018 وساعدها في الوصول لدور 16 ببطولة أوروبا العام الماضي الفريق لأخر مرة عند مواجهة اسكتلندا في لقاء ودي غداً.

وتأهلت النمسا لكأس العالم لأخر مرة في 1998 حين احتلت المركز الثالث في مجموعتها خلف ايطاليا وتشيلي.

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