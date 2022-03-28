بتكلفة 750 مليون ليرة.. تأهيل خطوط وشبكات كهربائية في ريف إدلب

إدلب-سانا

نفذت الشركة العامة لكهرباء محافظة إدلب أعمال تأهيل عدد من الخطوط والشبكات الكهربائية التي تضررت من جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية خلال الفترة الماضية في بلدة أبو الضهور بريف إدلب الشرقي.

وأوضح مدير الشركة ممدوح عبدو في تصريح لمراسل سانا أن تكلفة تأهيل شبكات وخطوط التوتر المنخفض والمتوسط بلغت 750 مليون ليرة سورية مبيناً أن أعمال التأهيل شملت خطوط التوتر المتوسط 20 كيلو فولت أمبير بطول 31 كيلومتراً وشبكات التوتر المنخفض بطول 3 كيلومترات ومركز تحويل 200 كيلو فولت أمبير التي تعرضت للتخريب بشكل كامل من جراء الإرهاب.

وأشار عبدو إلى أن الشركة تعتزم استكمال تأهيل المنظومة الكهربائية ضمن خططها ومشروعاتها المقبلة وفقاً للاعتمادات المالية المتوافرة استجابة لمطالب أهالي بلدة أبو الضهور ودعماً وتشجيعاً لهم في العودة إلى منازلهم بعد أن هجرتهم المجموعات الإرهابية منها منذ عدة سنوات.

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