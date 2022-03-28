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سفير روسيا في وارسو: بولندا لم توجه أي اتهام لدبلوماسيينا

2022-03-28

وارسو-سانا

أعلن السفير الروسي في وارسو سيرغي أندرييف اليوم أن السلطات البولندية لم تتمكن من توجيه أي اتهامات محددة للدبلوماسيين الروس المطالبين بالمغادرة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أندرييف قوله “لم تتمكن السلطات البولندية من توجيه أي اتهامات محددة لهم والتأكيدات أن نشاطهم هنا لا يتفق مع وضعهم بموجب اتفاقية فيينا لم يتم إثباتها”.

وأعلنت الحكومة البولندية الأسبوع الماضي أن 45 دبلوماسياً روسيا شخصيات غير مرغوب فيها وطالبتهم بمغادرة أراضيها.

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