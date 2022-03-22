إصابة 4 أشخاص جراء العواصف الرعدية بولاية تكساس الأميركية

واشنطن-سانا

أصيب أربعة أشخاص على الأقل نتيجة العواصف الرعدية والرياح الشديدة التي تضرب شمال ولاية تكساس الاميركية.

ونقلت ا ب عن السلطات المحلية قولها إن “أضرارا جسيمة لحقت ببلدة جاكسبورو التي تبعد 60 ميلاً عن شمال غرب مدينة فورت وورث بسبب العواصف الرعدية والزوابع الشديدة كما اصيب أربعة اشخاص على الأقل نتيجة العواصف”.

وأشارت السلطات إلى وجود أشخاص محاصرين تحت انقاض ابنية متهدمة وقال بريت كونينغهام عمدة البلدة إن “أسوأ الأضرار وقعت في الجزء الشرقي منها”.

من جهته قال غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس إن العاصفة “المدمرة” تسببت بوقوع أضرار كبيرة لافتاً إلى عدم وقوع وفيات بسببها فيما نشرت وسائل إعلام صوراً عن تهدم جدار وسقف وأجزاء أخرى من مدرسة جاكسبورو الثانوية.

وتوقع مركز التنبؤ بالعواصف بأن تشهد أجزاء من لويزيانا ومسيسبي وألاباما أيضا اليوم “طقساً قاسياً” بما في ذلك مدن باتون روج وجاكسون وميسيسيبي والتي يمكن أن تشهد أعاصير قوية بينما توقعت منظومة العواصف حدوث زوابع قوية وأمطار غزيرة على أجزاء من تكساس ومن ثم تتحرك إلى العمق الجنوبي منها.

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