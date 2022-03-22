سلطات أردوغان تصدر مذكرات اعتقال بحق 147 شخصاً

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات نظام رجب طيب أردوغان اليوم مذكرات اعتقال بحق 147 شخصاً بذريعة صلتهم بمنظمة فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم نظام أردوغان أن مكتب الادعاء العام في أنقرة أصدر مذكرات اعتقال بحق 132 شخصاً في القيادة العامة لقوات الشرطة بينهم اثنان في الخدمة و74 مسؤولاً مفصولاً و56 موظفاً في أجهزة الخدمة الخاصة.

وكذلك أصدر المكتب مذكرات اعتقال أخرى بحق 15 شخصاً بينهم أربعة في الخدمة ضمن القطاع الصحفي لذات التهمة.

ومنذ محاولة الانقلاب أطلق نظام أردوغان حملة ضد معارضيه شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف وطرد أو إيقاف نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم عن العمل.

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