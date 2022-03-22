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الاحتلال يجرف أراضي الفلسطينيين غرب بيت لحم

2022-03-22

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أراضي الفلسطينيين غرب بيت لحم في الضفة الغربية وجرفت مساحات منها واقتلعت عشرات أشجار الزيتون.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي فوكين إبراهيم الحروب لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال جرفت أراضي تبلغ مساحتها أربعة دونمات من منطقة القبو في قرية وادي فوكين واقتلعت 30 شجرة زيتون.

وتتعرض قرية وادي فوكين لهجمة استيطانية على أراضيها من قبل قوات الاحتلال بهدف الاستيلاء عليها وتوسيع مستوطنة مقامة في المنطقة.

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