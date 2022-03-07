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مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق

2022-03-07

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وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

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