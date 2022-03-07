مراسل سانا : وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
استئناف الرحلات الجوية بين مشهد الإيرانية ودمشق
2022-03-06
المقداد: العلاقات بين سورية وأرمينيا تشهد تطوراً متنامياً في جميع المجالات
2022-03-06
عناصر من جهازي الأمن في أنقرة وكييف يجندون إرهابيين من شمال سورية للقتال في أوكرانيا
2022-03-05
بمشاركة سورية.. لقاء رؤساء الاتحادات والمنظمات الكشفية العربية يختتم أعماله بالقاهرة
2022-03-05
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي للمياه
2022-03-05
طلبة سورية وجاليتها في كوبا يؤكدون دعمهم لموقف روسيا بالدفاع عن أمنها القومي
2022-03-05
الاستخبارات الروسية: الجيش الأمريكي درب إرهابيين في قاعدة التنف لنقلهم إلى أوكرانيا
2022-03-04
محليات
افتتاح مركز خدمة الطالب بجامعة حلب بهدف تبسيط الإجراءات أمام الطلاب
2022-03-06
اجتماع تتبع خطة تسويق الحمضيات برئاسة المهندس عرنوس.. دراسة سبل تعزيز تصدير الحمضيات وتصنيعها محلياً
2022-03-06
الحرارة غداً حول معدلاتها وصقيع وضباب خلال ساعات الليل
2022-03-06
مباحثات سورية أرمينية في مجلس الشعب لتعزيز العلاقات الثنائية
2022-03-06
فعالية في طرطوس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
2022-03-06
سورية والعراق يبحثان التعاون بمجال النقل والربط عبر السكك الحديدية
2022-03-06
أكثر من 30 ألف غرسة مشمش وزعت لمزارعي الغوطة
2022-03-06
رياضة
يوفنتوس يفوز على سبيزيا بالدوري الإيطالي
2022-03-06
مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنكليزي
2022-03-06
برشلونة يفوز على ألتشي بالدوري الإسباني
2022-03-06
روسيا تعلن عدم تلقيها أي قرارات رسمية تشرح أسباب حظر مشاركة الرياضيين الروس في المسابقات الرياضية
2022-03-06
اختتام بطولة اللاذقية بمصارعة الأذرع
2022-03-06
بمشاركة واسعة ومستوى فني مميز… اختتام بطولة الأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة للكاراتيه- فيديو
2022-03-06
اعتقال لاعبة أمريكية في موسكو لحيازتها مخدرات
2022-03-06
اقتصاد
وزير النفط الإيراني: لا ننتظر التوصل إلى اتفاق في فيينا لإكمال مشاريعنا
2022-03-06
(إنجي) الفرنسية تحذر من عواقب قطع الغاز الروسي عن أوروبا
2022-03-06
أوكرانيا تعلق صادراتها من بعض السلع الزراعية
2022-03-06
ضبط مواد غذائية بعضها مجهول المصدر في دير الزور
2022-03-06
احتفاء بعيد المرأة العالمي.. سوق (منتجات سوريات) غداً في محطة الحجاز بدمشق
2022-03-06
توزيع منحة أعلاف للأبقار لعدد من مربي الثروة الحيوانية
2022-03-06
الأزمة الأوكرانية وعقوبات الدول الغربية على روسيا تهدد سلة خبز العالم
2022-03-06
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اجتماع تتبع خطة تسويق الحمضيات برئاسة المهندس عرنوس.. دراسة سبل تعزيز تصدير الحمضيات وتصنيعها محلياً
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الدفاع الروسية تعلن فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا
مراسل سانا : وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.
2022-03-07
2022-03-07
kamel
سابق
مراسل سانا: سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق
التالي
استشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية-فيديو
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