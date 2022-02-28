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48 وفاة و1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

2022-02-28

القاهرة- سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 48 حالة وفاة و1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 482248 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 24040 حالة .

واشار عبد الغفار إلى خروج 1213 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 412161 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 35 حالة وفاة و 1743 إصابة بفيروس كورونا.

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