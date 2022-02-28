حصيلة ضحايا كورونا حول العالم تقترب من 6 ملايين شخص

عواصم- سانا

اقتربت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم من ستة ملايين شخص في حين تجاوزت الإصابات الـ 435 مليون منذ بدء تفشي الوباء في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 435633723 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5967064 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 365871754 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 973016 حالة وفاة من أصل 80565204 اصابات تليها الهند مع تسجيلها 512652 513812 حالة وفاة من أصل 42924102 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 649134 حالة وفاة من أصل 28768104 اصابات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency