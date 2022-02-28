نابولي يفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق نابولي على مضيفه لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم ” الكالتشيو”.

سجل هدفي نابولي كل من اللاعبين لورنزو إنسيني وفابيان رويز في الدقيقتين 62 و94 في حين سجل لفريق لاتسيو اللاعب بدرو رودريغز في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة ليقفز إلى صدارة ترتيب فرق الدوري الايطالي بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع.

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