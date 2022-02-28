نيبينزيا: القوميون المتطرفون في أوكرانيا يأخذون السكان رهائن ودروعا بشرية

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين ولا البنى التحتية في أوكرانيا كما تشيع الآلة الدعائية الغربية موضحاً أن سكان أوكرانيا مهددون بسبب توزيع السلطات المتطرفة فيها للأسلحة بشكل عشوائي على المجرمين واللصوص الذين تم الإفراج عنهم من السجون عمداً.

وأوضح نيبينزيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم إن القوميين المتطرفين يضعون المدفعية الثقيلة في الأماكن السكنية ويستخدمون الدفاعات الجوية من بين المباني مؤكداً أن الجيش الروسي لا يستهدف المستشفيات والمدارس ولا يهدد حياة المدنيين لأن التهديد الحقيقي الذي يواجههم يأتي من قيام هؤلاء المتطرفين القوميين بأخذ السكان رهائن يختبئون وراءهم ويستخدمونهم كدروع بشرية.

ولفت نيبينزيا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي خبيرة بنشر مثل تلك الأخبار الملفقة وغير الحقيقية حيث يتم تداول آلاف منها.

وبين نيبينزيا أن الأزمة لم تبدأ عند بدء العملية العسكرية الروسية وإنما منذ 8 سنوات وذلك عندما لم يلتفت الغرب لهواجس روسيا الأمنية ولم يحاول تسوية الوضع في أوكرانيا داخل مجلس الأمن مؤكداً أن محاولة تجاوز موقف روسيا وتجاهله تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

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