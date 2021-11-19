فيسبوك: الشرطة الأمريكية تتجسس على المستخدمين

نيويورك-سانا

كشفت شركة منصة التواصل الاجتماعي على الأنترنت فيسبوك عن قيام الشرطة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس بالتجسس على المستخدمين مطالبة إياها بوقف هذه الممارسات التي تتم عبر حسابات مفبركة.

واضطرت فيسبوك لإصدار هذا البيان بعدما كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن تعاملات بين شرطة المدينة الأمريكية وإحدى شركات التقنية بهدف تحليل بيانات المستخدمين بحجة حل أسرار الجرائم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن نائب رئيس فيسبوك “روي اوستن” قوله إن “سياسات شرطة لوس أنجلوس لا تقتصر على الإشارة لفيسبوك كمثال على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنصح الضباط بإنشاء حسابات مزيفة عليه وإنما تسمح هذه السياسات للضباط باستخدام حسابات مزيفة في عمل تحريات عبر الإنترنت”.

وكانت وثائق تقدم بها مركز برينان للعدالة بجامعة نيويورك كشفت أن شرطة لوس أنجلوس استخدمت عام 2019 برمجيات من إنتاج شركة (فوياغر لابس) للتقنية بهدف تجميع بيانات من وسائل التواصل الاجتماعي.