قاسم: العدو الإسرائيلي يشكل الخطر الأكبر على لبنان والمنطقة

بيروت-سانا

جدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التحذير من أن العدو الإسرائيلي يشكل الخطر الأكبر على لبنان ودول المنطقة.

وقال قاسم في كلمة اليوم: “إن العدو الإسرائيلي يهدد لبنان ويسعى دائماً للاعتداء عليه وإعادة احتلال أراضيه كما يهدد دول المنطقة عبر تدخلات خارجية مدعومة منه”.

مشيراً إلى أن ‏المقاومة الوطنية اللبنانية حررت الأرض وحرمت كيان العدو الإسرائيلي من استغلال لبنان في مخططات للهيمنة على المنطقة إضافة إلى إفشالها المخطط الإرهابي الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة.

وشدد قاسم على أن المقاومة أعطت لبنان المنعة و‏القوة من خلال تلاحم الجيش والشعب والمقاومة.

وأشار قاسم إلى أن المخطط الصهيوأميركي لجأ إلى الحرب الاقتصادية على لبنان عبر العقوبات إلا أن المقاومة تصدت له وقامت بإجراءات لتخفيف هذه العقوبات.