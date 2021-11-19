بايدن ينقل صلاحياته إلى نائبته هاريس مؤقتاً

واشنطن-سانا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينقل سلطاته إلى نائبته كاملا هاريس مؤقتاً خلال فترة خضوعه لعمل طبي يتطلب التخدير.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قولها في بيان إنه بموجب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور سينقل بايدن صلاحياته إلى نائب الرئيس لفترة قصيرة أثناء خضوعه لعملية جراحية لإجراء منظار للقولون في إطار الفحص الطبي السنوي للرئيس.

وأشارت ساكي إلى أن هذا الأمر حدث من قبل مع الرئيس الامريكي الأسبق جورج دبليو بوش الذي خضع أيضاُ لإجراء منظار للقولون عامي 2002 و2007.

ويعتبر بايدن البالغ من العمر 79 أكبر من تولى الرئاسة في التاريخ الأمريكي.