مباحثات سورية إيرانية لتنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

دمشق-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع مستشار وزير الدفاع الإيراني ورئيس مجلس التعاون الاقتصادي مع محور المقاومة في الوزارة المهندس مصطفى إثباتي والوفد المرافق صباح اليوم تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري القائمة بين البلدين والإسراع بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقاً.

الوزير سالم أكد أهمية تذليل جميع الصعوبات لتعزيز التعاون وإقامة مشاريع تغطي احتياجات أسواق البلدين مشيراً إلى أن وفداً من الوزارة سيعمل مع الوفد الإيراني لبحث سبل تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة بأسرع وقت، منها إقامة متجر مشترك للمواد الغذائية في مجمع الأمويين بدمشق.

وفي تصريح للصحفيين أشار المهندس إثباتي إلى بقاء الوفد في سورية حتى التوصل إلى اتفاق بخصوص تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وبما يصب في مصلحة البلدين.

مهند سليمان