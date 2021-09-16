الاحتلال الأمريكي يدخل 60 آلية محملة بالإمدادات اللوجستية لدعم قواعده غير الشرعية بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي مساء اليوم رتلاً محملاً بمواد ومعدات لوجستية لتعزيز قواعدها العسكرية غير الشرعية بريف الحسكة في استمرار لانتهاكاتها للقوانين والمبادئ الدولية.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 60 آلية بينها برادات وشاحنات مغطاة وناقلات تحمل عتاداً عسكرياً وذخائر توجه من معبر الوليد غير الشرعي إلى ريف تل حميس شمال شرق الحسكة عبر ما يعرف بطريق البترول.

ولفتت المصادر أن عدة سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متنوعة تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي رافقت الرتل منذ دخوله الأراضي السورية حتى وصوله إلى قواعد الاحتلال.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي أمس رتلاً مؤلفاً من 22 آلية من شاحنات محملة بمواد لوجستية توجهت إلى مطار خراب الجير العسكري غير الشرعي في ريف اليعربية.