لافروف: دول جوار أفغانستان قادرة على مساعدتها في تجاوز الأزمة

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول جوار أفغانستان يمكن أن تساعد الشعب الأفغاني في تجاوز الأزمة التي خلفتها الحملة الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال اجتماع اليوم مع نظرائه من الصين وباكستان وإيران في العاصمة الطاجيكية دوشنبه “نعتقد أن الدول التي لها حدود مباشرة مع أفغانستان قادرة على التأثير على الأوضاع في المنطقة وكذلك مساعدة الشعب الأفغاني في تجاوز الأزمة الناشبة جراء الحرب التي شنتها منذ 20 عاما الولايات المتحدة مع حلف الناتو”.

وأضاف لافروف “انطلاقا من أحسن النوايا يمكننا تهيئة الظروف الخارجية الضرورية لكي يقرر الأفغان مصيرهم بشكل مستقل دون تشكيل أي تهديد لدول الجوار عبر الإرهاب والمخدرات وغيرها”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت في وقت سابق اليوم أن طريقة انسحاب واشنطن وحلفائها من أفغانستان كانت مخزية للغاية مشيرة إلى أن الغرب لن يستطيع التعامل مع الكارثة المتعلقة بأفغانستان دون مساعدة من روسيا.