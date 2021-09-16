ورشة تفاعلية حول قيم جمال الخط العربي والفن التشكيلي والأدب في السويداء

السويداء-سانا

تجربة جديدة لفرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء حاول من خلالها المزج بين الحرف واللون والكلمة في ورشة تفاعلية استضافها اليوم جمعت بين الفن التشكيلي والخط العربي والكتابة الأدبية لاستخلاص القيم الجمالية منها.

تخلل الورشة التي شارك فيها كل من الفنانين التشكيليين نضال خويص وسخاء جنود والفنان الخطاط علاء نصر حوار مفتوح حول تاريخ وتقنيات الخط وهواجس الفنان التشكيلي المعاصرة والعلاقة بين فن الخط والتشكيل بالتزامن مع إنجاز لوحات زيتية وخط عربي ومحاولة مجموعة من المواهب الشابة صياغة نصوص أدبية قصيرة مستوحاة من الفنون الأخرى بشكل مباشر أمام الجمهور.

الفنان الخطاط علاء نصر سلط الضوء على خصوصية الخط العربي وأنواعه وأساليبه وأدواته كفن تخطى حدود الكلمة ليصبح جزءاً من لوحة تشكيلية مشيراً إلى أنه إذا كان من أرقى أنواع الفن الرسم التجريدي فإن الحرف هو صورة مجردة عن الروح و الإنسان بمقاييس جمالية تعتمد تحقيق النسبة الذهبية فيها.

في ذات الوقت رسم الفنان نضال خويص لوحة تحاكي الأثر الجمالي للبيئة البكر في منطقة جبل العرب وطبيعتها وتضاريسها البركانية والبازلتية الغنية بقيم اللون وتأثيراتها الجمالية على المتلقي لافتاً إلى دور الخط العربي بالتشكيل العربي الإسلامي القديم والتشكيل الحديث المعاصر مع التأكيد على أن التشكيل والأدب مصدرهما واحد لاستحضار قيم الجمال.

بينما شكلت الفنانة سخاء جنود لوحة تعكس حالة إنسانية لامرأة تعيش حالة فقد بين الفرح وانتظارها اكليلاً من السواد بانتظار معرفة مصير زوجها المفقود مؤكدة أن الورشة قدمت تجربة غنية وأكدت أن الفن لا يتجزأ ومتكامل.

في حين رأت الشابتان رغد الشعار وياسمين أبو فخر اللتان صاغت كل منهما نصاً أدبياً قصيراً مستقى من عناصر الورشة أن مشاركتهما فيها كانت تجربة ناجحة ومميزة لأعمارهما وبدايتهما بالكتابة حيث اختبرتا فيها مقدرتهما على استنباط الأفكار من اللوحات والألوان والخطوط.

رئيسة فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء الكاتبة وجدان أبو محمود بينت أن الورشة تمثل تجربة جديدة جمعت صنوف متعددة من الفنون تبحث عن الجمال وذلك من خلال مشاركة فنانين تشكيليين قدموا رؤى فنية جمالية مع تسليط الضوء بالوقت نفسه على الخط العربي مع محاولة ربط هذه الفنون بالأدب لتكون محرضاً لعدد من الشباب الموهوب ومدى قدرتهم على أن يستقوا منها أفكاراً لنصوص أدبية.

وأعرب عدد من الحضور عن استمتاعهم بالفعالية التي مزجت بين الفن التشكيلي والخط والأدب بأن معاً وأثمرت عن مفردات وقيم جمالية متعددة كما أثرت معرفتهم بما يتعلق بالخط العربي وأصوله.