قوى العدوان السعودي ترتكب 272 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 272 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في محافظة الحديدة قوله إن “من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية والجاح والتحيتا و6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح”.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت 23 خرقاً بقصف مدفعي و216 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم للاتفاق.