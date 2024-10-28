الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في لبنان وغزة

مدريد-سانا

دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مجدداً اليوم إلى وقف إطلاق نار فوري في لبنان وغزة، معتبراً أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني “اليونيفيل” غير مقبول.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بوريل قوله خلال اجتماع لدول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة الإسبانية: ” إن الاتحاد الأوروبي يطلب وقف إطلاق نار فورياً في لبنان وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”، معتبراً أن هجمات الجيش الإسرائيلي على منشآت وموظفي اليونيفيل غير مقبولة أبداً.

من جهة أخرى دعا بوريل إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أيضاً، ولا سيما في شماله، حيث يواجه أسوأ أزمة إنسانية، وقال: “الطريقة التي تشن فيها هذه الحرب ضد المدنيين تثير مخاوف خطرة وتطرح الكثير من الأسئلة بلا أجوبة”، داعياً دول الاتحاد من أجل المتوسط إلى الالتزام بالضغط من أجل وضع حد لهذا الوضع المأساوي.

وعلى صعيد آخر، دعت إسبانيا ولبنان اليوم إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري في المنطقة.

وشدد الجانبان في بيان مشترك صدر بمناسبة اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط على “إعادة بسط سيادة لبنان على أراضيه وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها جراء الاعتداءات الإسرائيلية”، مطالبين بالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وبوقف الهجمات على الجيش اللبناني وعلى قوات اليونيفيل.

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