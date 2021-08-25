الصحة العالمية: وتيرة انتشار كورونا في العالم بدأت بالاستقرار

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وتيرة انتشار عدوى فيروس كورونا عبر العالم “بدأت بالاستقرار” بعد شهرين من تنامي عدد الإصابات بشكل مضطرد.

وجاء في بيان للمنظمة اليوم نشرته على موقعها الإلكتروني أن عدد الإصابات الأسبوعية بالفيروس بدأ في الاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرين تقريباً مشيرة إلى أنه بالنسبة لعدد الوفيات الناجم عن “كوفيد 19” فلم يتجاوز في الأسبوع المنتهي في الـ 22 من آب الجاري كثيراً حصيلة الأسبوع الذي سبقه.

ولفت بيان المنظمة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بعدوى كورونا عبر العالم منذ بدء الجائحة اقترب من 214 مليون حالة فيما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات “كوفيد 19 ” 4.4 ملايين حالة.