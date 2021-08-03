مؤسسة مياه الشرب بالسويداء: إعادة 3 آبار للخدمة في مناطق مختلفة بالمحافظة

السويداء-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء ثلاث آبار للخدمة في مناطق مختلفة وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لها.

وذكر مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الآبار المعادة للخدمة هي السويداء 16 وصلاخد 5 المغذية لأجزاء من مدينة شهبا وبريكة 1 مبينا أن غزارة كل بئر منها نحو 25 مترا مكعبا بالساعة.

ولفت المهندس نصر إلى أن المؤسسة تعمل حاليا لإصلاح بئر صلاخد 9 بغية إعادة تشغيلها كما تتابع إصلاح الآبار التي تتعطل بناء على الأولويات الموضوعة انطلاقا من الحاجة الماسة لها.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء أعادت قبل نحو يومين بئري عرمان 5 وريمة حازم 2 للخدمة.