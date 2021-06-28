مقتل امرأتين وإصابة 15 شخصاً بحادثي إطلاق نار في شيكاغو الأمريكية

واشنطن-سانا

قتلت امرأتان وأصيب 15 شخصاً بجروح في حادثي إطلاق نار منفصلين في مدينة شيكاغو الأمريكية.

ونقلت شبكة إي بي سي الإخبارية عن الشرطة قولها إن امرأة قتلت وأصيب أربعة رجال وفتى بجروح عندما أطلقت أعيرة نارية من سيارة دفع رباعي في منطقة ساوث شور بمدينة شيكاغو.

وقال مسؤولون إنه بعد نحو ساعتين قام مسلحون بإطلاق النيران في منطقة حديقة ماركيت بارك ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أكثر من 10 أشخاص بجروح.

ولم يتم الإعلان على الفور عن أي مشتبه بهم أو اعتقالات في أي من حادثي إطلاق النار.

وشهدت مدينة شيكاغو خلال العام الجاري المزيد من العنف وسجلت هذا الشهر جريمة القتل رقم 300 وبحلول نهاية الأسبوع بلغ العدد الإجمالي لجرائم القتل 326 أي أكثر بثلاث جرائم عن العدد الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.