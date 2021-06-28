لأول مرة في تاريخ السويد.. البرلمان يسقط الحكومة

استوكهولم-سانا

أعلن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين اليوم عن تقديم استقالته واستقالة حكومته.

وكان البرلمان السويدي قد صوت الأسبوع الماضي بالأغلبية بحجب الثقة عن حكومة لوفين في سابقة بتاريخ السويد إذ لم يسبق أن تم حجب الثقة عن أي حكومة على الإطلاق.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أنه بحسب قانون البلاد فإنه وبعد حجب الثقة عن الحكومة يصبح الخيار بيد رئيس الوزراء فإما أن يعلن عن الدعوة لانتخابات عامة في البلاد أو يقدم استقالة الحكومة للبرلمان وعليه أن يتخذ قراره خلال سبعة أيام وهذا ما جعل السويد في حالة ترقب خلال الأيام السابقة وكانت جميع الاحتمالات مطروحة على الطاولة.

وأضافت: إنه بتقديم ستيفان لوفين استقالته ستصبح الكرة الآن في ملعب رئيس البرلمان الذي عليه أن يقدم مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء حيث أن على هذا المرشح أن يقوم بإجراء مفاوضات مع الأحزاب المختلفة التي لها مقاعد في البرلمان وهي ثمانية أحزاب للحصول على دعم الأغلبية ومن ثم يتم طرح التصويت على هذا الشخص وحكومته في البرلمان لنيل الثقة ومباشرة العمل.

يشار إلى أن تعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة لا يتطلب موافقة الأغلبية بل على العكس يتطلب عدم رفض الأغلبية فإن لم ترفضها الأغلبية يتم حينئذ تعيين رئيس الوزراء وحكومته رسمياً وفي حال رفض الأغلبية لهذا المرشح وحكومته يعود الأمر من جديد لرئيس البرلمان ليرشح شخصاً آخر وفي حال تكرر الترشيح أربع مرات وفي كل مرة لا يتم اعتماد الحكومة من قبل البرلمان يتم حينها الدعوة لانتخابات عامة في البلاد لانتخاب برلمان جديد.