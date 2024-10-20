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متظاهرون في شيكاغو الأمريكية يطالبون بوقف الدعم الأميركي لكيان الاحتلال

2024-10-20

واشنطن-سانا

طالب المئات من النشطاء في مظاهرة جابت شوارع مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية بوقف الدعم الأميركي المستمر للكيان الإسرائيلي، وضرورة فرض حظر للأسلحة المرسلة إليه بشكل فوري لوقف العدوان على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن النشطاء الذين يواصلون مسيراتهم الأسبوعية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، رفعوا العلم الفلسطيني والشعارات المنددة باستمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني، ورفض الصمت الأميركي تجاه استمرار حكومة الاحتلال في “إبادتها الجماعية” بحق الشعب الفلسطيني.

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