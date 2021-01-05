زراعة 727 هكتاراً بالبقوليات في الغاب بريف حماة

حماة-السويداء-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحاصيل البقوليات الغذائية في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منذ بداية عمليات الزراعة وحتى تاريخه 727 هكتاراً من إجمالي الخطة المقررة والبالغة 2800 هكتار.

وذكر مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تمت زراعة 235 هكتاراً بمحصول الحمص و327 هكتاراً بالفول الحب و165 هكتاراً بالبازلاء مبيناً أن عمليات الزراعة في منطقة الغاب تستمر عادة حتى شهر شباط المقبل علماً أن كل مستلزمات الإنتاج متوافرة.

وتتركز أماكن زراعة البقوليات في مناطق الغاب وجب رملة وسلحب وشطحة وعين الكروم.

وفي محافظة السويداء بلغت المساحات المزروعة بمحصول العدس منذ انطلاق عمليات زراعته قبل أيام ولغاية تاريخه إلى 1240 دونماً بنسبة تنفيذ قدرها 14 بالمئة من الخطة البالغة 8600 دونم.

وذكر معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحات المزروعة حتى الآن تعد جيدة وخاصة مع استمرار عمليات زراعة العدس التي تكون بعلية في معظمها وتعتمد على مياه الأمطار مبيناً أنه تمت زيادة خطة زراعة المحصول لهذا الموسم عن السابق نتيجة عودة عدد من المزارعين لزراعته نظراً لجدواه الاقتصادية.

وأنتجت محافظة السويداء من محصول العدس الموسم الماضي 301 طن ضمن المساحات المزروعة البالغة 5160 دونماً علماً أن زراعته تتركز في منطقة شهبا وأجزاء من منطقة السويداء الغربية.