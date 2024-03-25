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انتهاء زراعة محصول العدس بدرعا

2024-03-25

درعا-سانا

أنهى فلاحو درعا عمليات زراعة محصول العدس للموسم الحالي حيث بلغت المساحة المزروعة 613 هكتاراً.

وبين رئيس دائرة التخطيط و التعاون الدولي في مديرية الزراعة المهندس حسن الأحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحة المخططة لمحصول العدس في هذا الموسم بلغت 689 هكتاراً بنسبة تنفيذ 88.9 بالمئة مبيناً أن العدس يزرع بعلاً في أغلب مناطق المحافظة.

وأضاف الأحمد: إن هذا الموسم شهد إقبالاً على زراعة العدس مقارنة بالموسم الماضي بسبب توفر المناخ الجيد وهطول الأمطار و توزعها بشكل مناسب خلال فترة الزراعة .

قاسم المقداد

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