شرطة أردوغان توقف 17 شخصاً على خلفية تظاهرات طلابية في إسطنبول

إسطنبول-سانا

أوقفت شرطة النظام التركي اليوم 17 شخصاً على خلفية تظاهرة شارك فيها طلاب جامعة البوسفور في اسطنبول احتجاجاً على تعيين رئيس لها مقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شرطة اسطنبول قولها في بيان لها إنها داهمت 13 حياً في المدينة مشيرة إلى أن العملية لا تزال جارية بحثاً عن 11 متظاهراً آخرين احتجاجاً على اختيار مليح بولو من قبل أردوغان لرئاسة جامعة البوسفور.

واستغل أردوغان محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016 ليفرض حالة الطوارئ في البلاد ويشن حملة قمعية بحق معارضي سياساته أدت إلى فصل وتوقيف عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين.