موسكو: نشعر بخيبة من موقف واشنطن حول تمديد معاهدة ستارت

موسكو-سانا

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن خيبة أمل بلاده من موقف الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة ستارت 3.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ريابكوف قوله “نحن في حوار مكثف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه القضايا لكن الإشارات القادمة من هناك تخيب آمالنا”.

وكان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف صرح أمس بأن موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن “محاولات المساومة” على مزايا معينة في الأيام الأخيرة من معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت 3.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى خطأ فادح من شأنه التصعيد وزيادة إمكانية المواجهة.