خلي كتابك هو الدوا.. معرض شبابي لدعم أطفال مرضى السرطان في رحلتهم الشفائية

اللاذقية-سانا

إقبال كبير شهده معرض الكتاب الذي افتتحه أمس فريق “وي كير” الشبابي التطوعي تحت عنوان خلي كتابك هو الدوا بهدف دعم أطفال مرضى السرطان والإسهام في تأمين الأدوية والجرعات اللازمة في جلساتهم العلاجية وذلك في المكتبة المركزية بجامعة تشرين.

ويوفر المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام لزواره تشكيلة متنوعة تضم أكثر من 2000 كتاب منها مؤلفات لكبار الأدباء وروايات لعمالقة الأدب العربي والعالمي ودواوين لأهم الشعراء العرب بالإضافة إلى كتب تعليمية وأخرى ترفيهية والعديد من قصص الأطفال والمجلات الثقافية.

المتطوعة راما رسلان طالبة طب بشري سنة رابعة والمديرة التنفيذية للمشروع بينت لسانا الشبابية أن الهدف من هذه الحملة الإنسانية هو رسم البسمة على وجوه الأطفال البريئة والمساهمة ولو بشيء بسيط بتخفيف عناء رحلة الشفاء عنهم وخاصة أنها قد تطول لأعوام إضافة إلى دعم ذوي المريض والوقوف إلى جانبهم لمساعدتهم على تأمين الأدوية والعلاج.

المتطوع محمد يوسف دباليز طالب طب بشري سنة رابعة تحدث عن الأجواء الحماسية التي عاشها المتطوعون طيلة فترة التحضير للمعرض بدءاً من جمع الكتب وتصنيفها وترتيبها مبيناً أن جميع الكتب تم طرحها بأسعار رمزية لاستقطاب هواة المطالعة وتمكينهم من اقتناء كتبهم المفضلة بما يتناسب مع قدرتهم المادية وبما يسهم في دعم حملتهم.

وقال الطالب الجامعي مجد ناصيف أن الفكرة جديدة ومبتكرة كما أنها تشجع الطلاب على العودة لقراءة المطبوعات بعد الانتشار الواسع لثقافة الكتب الإلكترونية على حساب الورقية منها.

من جهتها سلاف نمر طالبة صيدلة سنة ثالثة أشارت إلى أن اهتمام الزوار بنوعية الكتب المعروضة بدا واضحاً من خلال تجوالهم بين طاولات العرض ولا سيما أن المعرض يحمل في جعبته كوكبة مميزة وقيمة من كتب الأدب.

رشا رسلان