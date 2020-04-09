بكين تدين الهجمات والعبارات العنصرية بحق مدير منظمة الصحةالعالمية

بكين-سانا

أعربت الصين اليوم عن إدانتها الشديدة للهجمات الشخصية والعبارات والأفعال العنصرية ضد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله في مؤتمر صحفي إن “الصين تعارض أي محاولات لاستغلال وباء كورونا بهدف تسييس أو تشويه السمعة” مشدداً على أن المنظمة بقيادة غيبريسوس لعبت دوراً مهماً في تعزيز استجابة الدول للوباء والترويج للتعاون الدولي ضده.

وأكد تشاو أن المنظمة تنفذ بنشاط مسؤولياتها وتتمسك بموقف موضوعي غير متحيز مستند إلى العلم والذي تم الاعتراف عليه على نطاق واسع وتمت الإشادة به جداً من قبل المجتمع الدولي مشدداً على أن الصين تدعم منظمة الصحة العالمية بمواصلة لعب دور ريادي في التعاون الدولي ضد الوباء.

وكان غيبريسوس دعا أمس الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى عدم استخدام انتشار فيروس كورونا المستجد لأهداف سياسية بعد تهديده بوقف تمويل المنظمة الدولية رغم أزمة الوباء.