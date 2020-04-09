كليتشدار أوغلو: أردوغان عدو الديمقراطية وحرية الصحافة

انقرة-سانا

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو اليوم انتقاده السلوك السياسي لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ومواقفه تجاه منتقديه الذين يعترضون على سياساته في شبكات التواصل الاجتماعي واعتقالهم.

وقال كليتشدار أوغلو في حديث لقناة دوفار “لقد أثبت أردوغان بتصرفاته وسلوكه السياسي أنه عدو الديمقراطية وعدو حرية الصحافة والتعبير عن الرأي ولا يتحمل أي انتقادات يوجهها له معارضوه أياً كان ميولهم واتجاهاتهم السياسية والاجتماعية”.

ولفت كليتشدار أوغلو إلى الواقع المرير في السجون التركية وقال “هذا الواقع المرير سببه وجود المئات من الصحفيين والسياسيين والمثقفين في السجون بسبب ما قالوه أو كتبوه في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي”.

ويواصل نظام أردوغان حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016 وتسريح العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وفرض حالة الطوارئ في البلاد وهو ما لاقى انتقادات دولية واسعة.