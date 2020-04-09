ضبط مسلخ فروج غير مرخص في حماة

حماة-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة مسلخ فروج في بيت مهجور بحي المزارب في المدينة غير مرخص.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك زياد كوسا في تصريح لمراسل سانا أن المسلخ المضبوط غير ملتزم بأدنى معايير الشروط الصحية أو النظافة وتم تنظيم الضبط التمويني اللازم داعياً الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مسالخ أخرى غير مرخصة.

كما أشار كوسا إلى أن عناصر المديرية ضبطت أيضاً معتمد خبز يبيع كامل مخصصاته بالجملة خارج الحي المخصص له وكذلك صهريج مازوت يعمد صاحبه إلى التلاعب بالعداد يدوياً لافتاً إلى أنه تم تنظيم الضبوط التموينية ومصادرة المواد وتشميع المحلات ومتابعة الإجراءات القانونية وتوقيف المخالفين واحالتهم إلى القضاء.