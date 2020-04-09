مساعدات أممية لفنزويلا لدعم جهودها في مكافحة وباء كورونا

كراكاس-سانا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن طائرة محملة بنحو 90 طناً من المساعدات الأممية هبطت في كراكاس أمس لتعزيز قدرة فنزويلا على مكافحة وباء كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المكتب قوله في بيان اليوم إن الشحنة “تتضمن 28 ألف وحدة حماية شخصية لمقدمي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ومكثفات أوكسجين وأسرة للأطفال ومنتجات للتحقق من جودة المياه ومعدات للنظافة”.

وأوضح بيتر غرومان منسق الأمم المتحدة في فنزويلا أن هذه أول شحنة مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة لدعم فنزويلا للتصدي لفيروس كورونا مشيراً إلى أنها “ثمرة جهد مشترك بين عدد من الوكالات الأممية” بما في ذلك اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية.

بدوره قال إيرفيه لودفيك دوليس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في فنزويلا “إن المساعدات ستخصص في مرحلة أولى لـ 14 مستشفى و50 عيادة خارجية ومركز أطفال”.

من جهتها أعربت كراكاس على لسان نائب الرئيس ديلسي رودريغيز عن شكرها للأمم المتحدة وذلك في خطاب متلفز.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن فنزويلا سجلت حتى الآن 167 إصابة بفيروس كورونا بينها تسع وفيات.