حزب تشيكي: واشنطن والنظام التركي يدعمان الإرهابيين في سورية

براغ-سانا

أكد عضو مجلس الرئاسة لحزب القراصنة التشيكي الممثل في البرلمانين التشيكي والأوروبي ايفو فاشيتشيك أن النظام التركي يواصل دعم الإرهابيين ويعرقل جهود القضاء عليهم في سورية.

وأشار فاشيتشيك في حديث لموقع أوراق برلمانية الإلكتروني اليوم إلى أن النظام التركي حليف رئيس للتنظيمات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة دعمت أيضاً هذه التنظيمات منذ بداية الأزمة بهدف زعزعة الاستقرار في سورية.

وبين أن العديد من دول الغرب أنفقت أموالاً هائلة للترويج للدعاية المسيئة لسورية غير أنها فشلت في تحقيق هذا الهدف.