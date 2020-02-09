مقتل جنديين أمريكيين وإصابة ستة آخرين شرق أفغانستان

كابول-سانا

قتل جنديان أمريكيان وجرح ستة آخرون في هجوم نفذه جندي أفغاني في شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان سوني ليغيت قوله في بيان اليوم إن “المعلومات الحالية تفيد أن فرداً يرتدي بزة عسكرية أفغانية فتح النار من رشاش على القوة المشتركة الأمريكية الأفغانية”.

وكان ليغيت قال في بيان أمس إن “قواته تقيم الوضع وستعطي معلومات إضافية بشأن تعرض قوة أمريكية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية في ولاية ننجرهار لنيران مباشرة”.

وذكرت مصادر أمنية أفغانية أن جندياً أفغانياً واحداً على الأقل أطلق النار على جنود أمريكيين داخل ثكنة عسكرية تؤويهم في شرق البلاد ما تسبب بسقوط عدد من الإصابات على الأرجح مشيرة إلى أنه جرى اشتباك بين الطرفين استمر طويلاً.

وأكدت مصادر أمنية أفغانية عدة أن الاشتباكات دارت بين قوات أمريكية وأخرى أفغانية.

وحسب مسؤول في الحكومة الأفغانية فإن “مروحيات عديدة هبطت وأقلعت من مقر القيادة العامة لإخلاء المصابين”.

يذكر أن السنة الماضية كانت الأكثر دموية للقوات الأمريكية في أفغانستان منذ انتهاء العمليات القتالية رسمياً في نهاية 2014.

وفي تموز الماضي قتل جندي أفغاني عنصرين من القوات الأمريكية أثناء زيارتهما قاعدة للجيش الأفغاني في قندهار.