تكريم الفائزين بجائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني في حلب

حلب-سانا

أقام مجلس مدينة حلب اليوم حفلا لتكريم الفائزين في جائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني للعام الماضي تضمن فقرات فنية وفيلما تعريفيا عن الجائزة منذ انطلاقتها عام 1994 وذلك على مسرح نقابة الفنانين بحلب.

وأكد المهندس الدكتور معد المدلجي رئيس مجلس المدينة في تصريح لمراسلة سانا أن جائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني عادت بعد غياب دام 7 سنوات بسبب الحرب الإرهابية الأمر الذي يثبت للعالم أجمع أن حلب مدينة لا تموت وأن أهلها بفكرهم وإبداعاتهم قادرون على الاستمرار بالعطاء لبناء هذه المدينة وجعلها أجمل مما كانت عليه.

وأشار إلى أن الجائزة تقليد سنوي انطلقت منذ 26 عاما يتم من خلالها تكريم صاحب إنتاج فكري وعمل إبداعي يتعلق بمدينة حلب ويسهم في رفد الحركة الفكرية والثقافية الأدبية أو العلمية.

وبين الباحث محمد قجة أحد المكرمين في الاحتفالية الذي نال جائزة شخصية العام 2019 أهمية هذه المبادرة التي توقفت لسنوات بسبب أحداث الحرب المؤلمة مؤكدا أن الثقافة ستبقى هي المنبر الكبير كون حلب الحاضنة التي نعتز بها.

ومن المكرمين في المحور العلمي الدكتور أحمد عمار نعساني عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة الكهربائية بجامعة حلب وفي المحور الفني عبد الحليم حريري رئيس فرع نقابة الفنانين بحلب.

ومن الحضور لفت الباحث حسن عاصي الشيخ إلى أن الجائزة تعكس اهتمام المحافظة بالمثقفين من كتاب وأدباء ومبدعين وتساهم بتحفيز الثقافة والإبداع.

زينب شحود