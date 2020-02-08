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كاميرا سانا برفقة وحدات الجيش العربي السوري في مدينة سراقب بعد دحر الإرهاب عنها

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وحدات الجيش تعثر على مشفى ميداني وأدوية أجنبية في أحد الأقبية بمدينة سراقب أثناء تمشيطها من مخلفات الإرهابيين

تصوير: ابراهيم عجاج

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