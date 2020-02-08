كاميرا سانا برفقة وحدات الجيش العربي السوري في مدينة سراقب بعد دحر الإرهاب عنها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صباغ: إيجاد موقف عربي فاعل للتصدي للتمادي الأمريكي الإسرائيلي السافر على الحقوق العربية
2020-02-08
ظريف يجدد استعداد إيران للتعاون وصولاً إلى حل سياسي للأزمة في سورية
2020-02-08
موقع سلوفاكي: وجود قوات النظام التركي على الأراضي السورية خرق للقانون الدولي
2020-02-08
الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان:انتصارات سورية على الإرهابيين ضربة قاصمة لـ (صفقة القرن)
2020-02-07
خبيران روسيان: من حق سورية القضاء على الإرهابيين وحماية مواطنيها من جرائمهم-فيديو
2020-02-07
مصر: تكاتف الجهود لوقف الدور التخريبي لبعض الدول في سورية وليبيا
2020-02-07
لافروف: عمليات مكافحة الإرهاب في إدلب تتم بشكل قانوني
2020-02-07
محليات
اجتماع في مجلس الوزراء لمناقشة البرنامج التنفيذي لخطة إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة
2020-02-08
مجلس مدينة حمص: محاور المدينة مفتوحة ولا توجد اختناقات في المصارف المطرية
2020-02-08
زيادة كميات المياه المخزنة في سد الباسل بالحسكة جراء تدفق الأنهار
2020-02-08
تأجيل امتحانات كليات فرع جامعة دمشق بالسويداء بسبب الأحوال الجوية
2020-02-08
حالة الطرق العامة بالمحافظات
2020-02-08
أمطار في عدة محافظات أغزرها 85مم بحماة… الحرارة توالي انخفاضها وثلوج متوقعة فوق 800متر
2020-02-08
القبض على ثلاثة أشخاص لمزاولة الصرافة والتحويل بشكل مخالف للقانون والتعامل بغير الليرة السورية
2020-02-07
رياضة
ايفرتون يفوز بثلاثية على بالاس في الدوري الإنكليزي
2020-02-08
إسبانيا تتأهل لنهائيات كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات
2020-02-08
الفيفا يمنح الترجي التونسي جائزة اللعب النظيف
2020-02-08
في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم… الجيش يلتقي المنامة البحريني والوثبة يواجه الفيصلي الأردني
2020-02-08
منتخب سورية لكرة السلة يواجه نظيره الأردني في افتتاح بطولة الأردن الدولية
2020-02-08
المخرم يتأهل للدور 16 بكأس الجمهورية لكرة القدم
2020-02-08
تحضيرات مكثفة لمنتخب الجودو استعدادا لبطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو
2020-02-08
اقتصاد
172 ألف هكتار المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير في حماة
2020-02-08
توزيع الدفعة الثالثة من بذار البطاطا للعروة الربيعية
2020-02-08
محلج العاصي يسوق 1004 أطنان من بذور القطن الصناعية لشركة زيوت حماة
2020-02-08
25 شركة خاصة بدمشق وريفها تطرح 250 فرصة عمل-فيديو
2020-02-07
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ أيار
2020-02-07
ارتفاع أسعار النفط
2020-02-07
المهندس خميس لوفد إيراني: العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تسير نحو المزيد من التطور
2020-02-06
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الشريط الأخباري
اجتماع في مجلس الوزراء لمناقشة البرنامج التنفيذي لخطة إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة
وحدات الجيش تواصل عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريفي إدلب الشمالي وحلب الجنوبي وتحقق تقدماً في قرى وبلدات عدة
الاتحاد البرلماني العربي: رفض أي تسوية لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس
منظمة الصحة العالمية ترفض مقترحاً للاحتلال الإسرائيلي بإلغاء بند حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل
لافروف: عمليات مكافحة الإرهاب في إدلب تتم بشكل قانوني
كاميرا سانا برفقة وحدات الجيش العربي السوري في مدينة سراقب بعد دحر الإرهاب عنها
2020-02-08
2020-02-08
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تصوير: ابراهيم عجاج
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