الأمطار الغزيرة تتسبب باختناقات مائية في السويداء وورشات مجلس المدينة تعالجها

السويداء-سانا

تسببت الهطولات المطرية الغزيرة بحدوث سيول واختناقات وتجمعات مائية في بعض المواقع في مدينة السويداء حيث سارعت ورشات مجلس المدينة لمعالجتها.

وأوضح رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس بشار الأشقر لمراسلة سانا أن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم أمس أدت إلى حدوث جريان قوي في أحد الوديان القادمة من المناطق المرتفعة شرق المدينة عبر ثلاثة مسيلات تسبب بغمر مقطع من طريق قنوات شرق حديقة الفيحاء لعدم قدرة العبارات على تصريف المياه حيث سارعت ورشات مجلس المدينة والياته لمعالجة المشكلة وتصريف المياه.

وأشار الأشقر إلى أن ورشات المجلس وفوج الإطفاء تتعامل كذلك مع سيول واختناقات مائية تسببت بدخول المياه إلى أحد الأقبية في حي المهندسين نتيجة عدم قدرة المصارف والشوايات المطرية على استيعاب الكميات الهاطلة وتصريفها وانسداد بعضها بفعل مخلفات أبنية من رمل وبحص وأتربة جرفتها المياه إضافة إلى تعاملها مع تجمعات واختناقات مائية في أحياء الفرسان والجلاء والنهضة وعلى طريق دمشق السويداء حيث جرت معالجتها وشفط المياه وضخها وتحويل مسارها.

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