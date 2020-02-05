خرازي: إخراج الأمريكيين من المنطقة هدف استراتيجي لإيران

طهران-سانا

أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي أن إخراج الأمريكيين من المنطقة هدف استراتيجي طويل الأمد لإيران موضحا أن تحقيقه يعتمد على إرادة دول المنطقة أيضا.

وقال خرازي في حديث للصحفيين إن “وجهة نظر إيران تقوم على أن الحفاظ على أمن المنطقة يتم من قبل دولها دون تدخل أجنبي” مضيفا “كنا دائما على استعداد للتفاوض مع النظام السعودي… لكن مع الأسف إن القرار ليس بيد حكامها وانما المصالح الأمريكية لها كلمة الفصل”.

ولفت خرازي إلى أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة التي تدعم هذا الكيان يقفان وراء المؤامرات التي استهدفت دول المنطقة مثل سورية والعراق مشددا على أن إيران حافظت على استقلالها واعتمدت على شعبها ولن تستسلم أمام أي قوة.