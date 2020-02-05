إيران والجزائر تجددان موقفهما الرافض لـ “صفقة القرن”

طهران-سانا

جددت إيران والجزائر التأكيد على موقفهما الرافض والحاسم ضد ما يسمى بـ “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الجزائري صبري بوقادوم وصفا خلال اتصال هاتفي بينهما “صفقة القرن” بـ”الجائرة والمرفوضة” وشددا على ضرورة اتخاذ موقف حازم وتضامن العالم الإسلامي ضد هذه المؤامرة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان ظريف أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس موقف إيران الرافض لهذه الصفقة ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.