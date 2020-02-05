SCS-NET
الشريط الأخباري

إيران والجزائر تجددان موقفهما الرافض لـ “صفقة القرن”

2020-02-05

طهران-سانا

جددت إيران والجزائر التأكيد على موقفهما الرافض والحاسم ضد ما يسمى بـ “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الجزائري صبري بوقادوم وصفا خلال اتصال هاتفي بينهما “صفقة القرن” بـ”الجائرة والمرفوضة” وشددا على ضرورة اتخاذ موقف حازم وتضامن العالم الإسلامي ضد هذه المؤامرة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان ظريف أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس موقف إيران الرافض لهذه الصفقة ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

انظر ايضاً

ظريف يجدد موقف إيران الرافض لمؤامرة (صفقة القرن)

طهران-سانا جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موقف إيران الرافض لمؤامرة (صفقة القرن) المشؤومة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved