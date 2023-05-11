خرازي: تدخل القوى الأجنبية هو سبب الخلافات التي شهدتها المنطقة

طهران-سانا

أوضح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي أن الخلافات التي شهدتها هذه المنطقة كانت بسبب تدخل القوى الأجنبية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن خرازي قوله في كلمة اليوم أمام مؤتمر “هندسة النظام العالمي الجديد” المنعقد في طهران: إن “الدول الأجنبية هي التي سعت إلى خلق خلافات بين دول منطقتنا، بهدف جني أرباح، وتحقيق مصالحها الخاصة”، مشيراً إلى أن “النضج يتبلور في المنطقة اليوم، وعلينا أن نتكاتف ونبتعد عن الخلافات ونعمل معاً لخلق هياكل إقليمية دون تدخل من الخارج، الأمر الذي سيقود المنطقة نحو التنمية والتقدم وتعزيز الاستقلال”.

وأضاف خرازي: إننا “بانتظار نظام جديد في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وهذا النظام يتبع التغيير في ميزان القوى”، مبيناً أن العالم يشهد حالياً صعوداً لقوى دولية كبيرة كالصين في مواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية عبر امتلاك القوة الاقتصادية والعلمية والتقنية.

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