أمطار في بعض المحافظات أغزرها 35 مم في الحسكة والحرارة إلى ارتفاع

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر على مناطق متفرقة وخاصة المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة وتكون الرياح غربية معتدلة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا بالساعة خاصة في المناطق الجنوبية ويكون البحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها يوم غد ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجنوبية والوسطى خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وشهدت بعض المحافظات هطلات مطرية وبلغت حسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة …هيمو 35 مم وفي المالكية 28مم و الزهيرية 25 مم وعامودا 5ر29 مم و الدرباسية 5ر31 مم وأبو قصايب 23 مم.

وفي محافظة حماة بلغت كمية الهطل في عين حلاقيم 7 مم ووادي العيون 6 مم ومصياف 5 مم في حين بلغت في شطحة بالغاب 15 مم.

وبلغت كمية الهطل في محافظة حمص.. العريضة 8 مم وحمص 5ر5 مم والمخرم 5 مم.

وفي محافظة السويداء بلغت كمية الهطل في عين العرب 9 مم وصلخد 7 مم وشهبا 6 مم.

في حين سجلت في محافظة درعا.. في المدينة 10 مم وبصرى 8ر5 مم والمسيفرة 5ر4 مم بينما بلغت في حضر بمحافظة القنيطرة 5 مم.

وفي محافظة إدلب بلغت في المدينة 17 مم وأرمناز 16 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…