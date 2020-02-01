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العدوان السعودي يشن غارات على عدد من المناطق والمحافظات اليمنية

2020-02-01

صنعاء-سانا

واصل العدوان السعودي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وغاراته الجوية حيث استهدف بـ 25 غارة أربع محافظات ومنطقة عسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 15 قذيفة مدفعية باتجاه حارة الضبياني وأحياء سكنية أخرى في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بثلاثة صواريخ موجهة شرق حيس وشنت غارات على مديريات الضحي بالحديدة وأرحب و بني مطر ونهم بمحافظة صنعاء ومنطقة عطان بأمانة العاصمة.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن أيضا غارات على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومديرية مجزر بمحافظة مأرب والربوعة ومجازة في عسير.

وكان طيران العدوان السعودي شن خلال اليومين الماضيين غارات على مناطق متفرقة من محافظات صنعاء ومأرب والجوف.

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