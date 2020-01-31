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طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف رفح جنوب قطاع غزة المحاصر

2020-01-31

القدس المحتلة-سانا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف مدينة رفح جنوب القطاع بأكثر من سبعة صواريخ ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

وكان طيران الاحتلال استهدف أمس وأمس الأول شرق مدينة رفح جنوب القطاع وشرق دير البلح وسطه ومدينة جباليا شماله بعدة صواريخ.

وتعتدي قوات الاحتلال يومياً على أراضي الفلسطينيين في أطراف قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ أعوام.

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