حرائق الغابات تهدد العاصمة الأسترالية والسلطات تعلن حالة الطوارئ

سيدني-سانا

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم حالة الطوارئ في العاصمة كانبيرا والمناطق المحيطة بها تحسبا لخروج حريق غابات كبير عن السيطرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية.

ونقلت رويترز عن أندرو بار رئيس حكومة مقاطعة العاصمة قوله: “قرار إعلان أول حالة طوارئ منذ حرائق الغابات الفتاكة عام 2003 يشير إلى خطر محتمل خلال اليومين المقبلين”.

وقال مسؤولون إن حريقا يخرج عن السيطرة بجنوب المقاطعة على أعتاب كانبيرا اتسعت رقعته إلى 185 كيلومترا مربعا.

ومن المتوقع أن تجتاح موجات حارة ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز يومي السبت والأحد المقبلين حيث لا تزال النيران مستعرة في 80 موقعا تقريبا.

وأودت حرائق الغابات الكارثية التي تشهدها أستراليا بحياة أكثر من 26 شخصا ودمرت أكثر من ألفي منزل وأتت على نحو 8 ملايين هكتار من الأراضي وهي مساحة توازي مساحة جزيرة ايرلندا.