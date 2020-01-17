خسارة مفاجئة لبوردو في كأس فرنسا

باريس-سانا

حقق فريق بو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي بكرة القدم مفاجأة كبيرة بالفوز على بوردو المنتمي للدرجة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليبلغ دور الستة عشر بكأس فرنسا بكرة القدم.

وافتتح بو التسجيل في منتصف الشوط الأول عبر مصطفى نيم وأعاد يانكوبا جارجو التقدم قبل الاستراحة بعدما أدرك بوردو التعادل بهدف جوش ماجا وسجل نيكولا دي برفيل الهدف الثاني لبوردو في الدقيقة 82 ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي لكن بو الذي يحتل المركز الرابع في الدرجة الثالثة أخرج الفريق المنافس في دوري الأضواء عن طريق السنغالي مامادو لامين جاي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 117 من عمر المباراة.