تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات الاتصال لمركز هاتف سناء محيدلي بحلب

حلب-سانا

تنفذ شركة الاتصالات بحلب مشروع إعادة تأهيل شبكات الاتصال لمركز هاتف سناء محيدلي بحي قاضي عسكر والذي يخدم الأحياء المحررة في الميسر والشعار وسد اللوز والمواصلات القديمة بقيمة 143 مليون ليرة سورية.

وأوضح المهندس سيف الدين الحسن مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بحلب أن المشروع يهدف لإعادة تأهيل البنى الرئيسة والفرعية لشبكة اتصالات مركز سناء محيدلي في حي الميسر الذي يتم العمل به وباقي الأحياء التي يغذيها المركز والتي تعرضت للخراب والدمار ولحقت بها الأضرار الجسيمة جراء الإرهاب وذلك تنفيذاً للخطة التي وضعتها الشركة لتخديم عشرين ألف رقم وبوابات انترنت لافتاً إلى أن خطة العام الحالي للشركة تتضمن إعادة تأهيل مركزي اتصالات جسر الحج وجبرين لتخديم الصناعيين والحرفيين في منطقة جبرين.

كاميرا سانا رصدت أعمال إعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية لشبكات الاتصال للمشروع في حي الميسر حيث بين ديبو الآس المدير التنفيذي لشركة الآس المنفذة للمشروع أن أعمال الصيانة تشمل ترميم شبكة القساطل المكسرة والغرف والكوابل المقطعة والشبكة الفرعية لمركز سناء محيدلي في تسع مناطق منها الشعار وسد اللوز والحلوانية والصاخور والميسر وقاضي عسكر لافتا إلى أن المدة التنفيذية للمشروع هي 4 أشهر وبلغت نسبة الإنجاز 80 بالمئة وخلال مدة أسبوعين سيتم الانتهاء من المشروع وتأمين الخدمة الهاتفية للمواطنين.

ولفت المهندس محمد الرشيد المشرف على أعمال المشروع إلى أنه يتم العمل على تمديد 21 كابلاً رئيساً سعة كل واحد 1800 خط وتركيب 193 مجموعة توزيع منوهاً بالصعوبات التي واجهت العمل وأهمها الخراب والضرر اللذان لحقا بالشبكة جراء الإرهاب.

وأعرب عدد من أهالي الحي عن شكرهم الجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ المشروع من حيث ردم الحفريات وإزالة وترحيل الأنقاض وتزفيت الشوارع بعد مد الشبكات وفرحتهم بقرب عودة خدمات الهاتف والانترنت بعد انقطاع دام أكثر من ثماني سنوات جراء الإرهاب.

قصي رزوق